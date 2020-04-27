Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 28 апреля 2020 года: еще 24 приморцам пришли положительные тесты на COVID-19

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 28 апреля 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки в крае выявили еще 24 случая заболевания COVID-19. Из них 11 человек - очередные сотрудники скорой медицинской помощи Находки. При этом сами медики уверяют, что это далеко не предел и количество зараженных вскоре будет гораздо больше. Ведь работники не только общались между собой, но и ездили на вызовы к пациентам. О том, что у них коронавирус, не знали - у некоторых он протекал бессимптомно.

- Скорая помощь не закрыта, но из местных осталось всего 2 диспетчера. Остальные лежат в больнице с коронавирусом или пневмонией. Четверо в тяжелом состоянии. Женщина, 47 лет, подключена к аппарату ИВЛ, – поделился собеседник редакции.

На данный момент всех контактировавших с медиками людей выявляют и проводят тесты на COVID-19.

- Все контактные сотрудники на время эпидрасследования были помещены на карантин, а те, кто имел близкую с ОРВИ симптоматику – сразу госпитализированы. Все они также прошли обязательный тест, - сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Статистика: с начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 302 случая смертельной инфекции. Из них выздоровели 33 пациента, не справились с болезнью трое.

Как сделать тест на коронавирус во Владивостоке?

Тестирование на COVID-19 проводит Центр гигиены и эпидемиологии в Приморье, но просто так прийти в это учреждение и сдать тест не получится. Госучреждения проверяют только «подозрительных» пациентов. То есть, если вы не возвращались из-за границы или не контактировали с зараженным, то тест вам вряд ли проведут.

За деньги тестирование на коронавирус можно пройти в медицинском центре «Асклепий» и в лаборатории «Тафи». Стоимость - от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей.

К вам едет 19 «скорых»

Владимир Путин направил 5 миллиардов рублей регионам на закупку машин скорой медицинский помощи. Средства направили в том числе и Приморью - край уже закупил 19 автомобилей.

В краевом минздраве также подчеркивают, что регион получил свыше 756 миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты и переоснащение инфекционных госпиталей, более 152 миллионов – на стимулирующие выплаты медицинским работникам.

Бесстрашные приморцы

Специалисты провели исследование - жители каких российских регионов сильнее всего обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. В десятку максимально обеспокоенных вошла Московская область. А вот в список самых бесстрашных регионов вошло Приморье. Причем, согласно данным, дальневосточников буквально в два раза меньше волнует коронавирус.

Можно ли поехать на природу на майские праздники?

Традиционно на майские праздники приморцы едут семьями отдыхать на природу. Можно ли будет в этом году выезжать на море, на дачу или же в лес? Читайте здесь.

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