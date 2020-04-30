В Приморье подтверждены свыше четырех сотен случаев заболевания коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T05:28:56+03:00

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Положительные тесты на коронавирусную инфекцию в Приморье получили еще 36 человек. Информацию об этом сообщили в краевом оперативной штабе. С начала эпидемии и до сегодняшнего дня, 30 апреля, в крае лабораторно подтверждены 403 случая заболевания COVID-19.

В управлении Роспотребнадзора отмечают, что чаще всего инфекцию выявляют у жителей крупных городов: Владивостока, Находки, Артема. Кстати, посмотреть из каких районов большая часть заболевших можно здесь.

За последние сутки заболевание побороли четыре человека - трое мужчин и одна молодая женщина. Последняя провела в инфекционном госпитале 36 дней. Болезнь протекала в легкой форме, но анализы долгое время показывали наличие вируса в организме. Наконец, повторный тест показал отрицательный результат, и пациентку выписали. Последние новости о коронавирусе читать тут.

ИСТОЧНИК KP.RU