Карта распространения коронавируса в Приморье - из каких городов и районов заболевшие (инфографика)

В минзраве Приморья выдали статистику по распространению COVID-19 на территории края. Данные актуальны на 29 апреля 2020 года.

Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией, как и на прошлой неделе, значится во Владивостоке - 268 граждан. На второе место вышла Находка - 36 человек (не удивительно, ведь именно там COVID-19 выявили у сотрудников бригады скорой помощи). На третьем месте по количеству инфицированных стоит Артем - 23 пациента. Далее идет Михайловский район, в нем болеют 10 жителей (разносчиком могла быть пожилая женщина с COVID-19).

В Шкотовском районе зарегистрировано уже шесть случаев коронавируса, а в Хасанском пять. Четыре заболевших прописаны в Дальнереченске, три – в Надеждинском районе, по два – в Большом Камне и Партизанске, по одному – в Уссурийске, Дальнегорске, Арсеньеве, Лесозаводске, Октябрьском, Анучинском и Ханкайском округах.

Всех заболевших распределили по муниципалитетам. Источник: правительство Приморья

За шесть дней к «заболевшим» районам присоединился еще один - Хорольский. Согласным данным, COVID-19 обнаружили у одного из жителей.

На сегодняшний день заболевание обошло следующие районы: Чугуевский, Ольгинский, Черниговский, Кировский и Дальнереченский, Пограничный (на удивление всех, ведь там вводили ЧС), Пожарский, Красноармейский, Тернейский, Кавалеровский, Лазовский, Яковлевский и Хорольский, Спасский, Партизанский.

Смертельная инфекция также не обнаружена в ЗАТО Фокино и Спасске-Дальнем.

По словам специалистов, большая часть заболевших контактировала не только с больными родственниками, но и с простыми знакомыми.

Напомним, официально в Приморье 367 случаев заболевания COVID-19, 36 человек выздоровлений, трое погибли. Последние новости по кронавирусу можно прочитать здесь.