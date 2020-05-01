Отрицательный индекс самоизоляции зашкаливает: приморцы массово устремились на природу

1 Май 2020 2020-05-01T06:39:18+03:00

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Просьбы провести праздники и соблюдать режим самоизоляции, который продлили минимум до 11 мая, многие проигнорировали. В первый же выходной случилось то, чего боялись местные власти – приморцы массово устремились на природу. Движение на популярных трассах уже сковали пробки.

На выезде из Владивостока внушительные пробки. Фото: предоставлено очевидцами

Как сообщают очевидцы, транспортный затор в направлении пригорода начинается с «Постышева» во Владивостоке. Крайне осложнено движение с низководного моста в направлении Надеждинского района. Пробка наблюдается вплоть до Вольно-Надеждинска.

В выходной соблюдать режим самоизоляции многие не стали. Фото: предоставлено очевидцами

По словам водителей, масштабный затор образовался и в Шкотовском районе Приморья. пробка начинается от развилки на поселок Заводской и тянется до Штыково.

Транспортный затор в Штыково. Фото: предоставлено очевидцами

В правительстве Приморья опасаются, что безответственное поведение местных жителей может привести к очередной вспышке инфекции в праздничные выходные. Людей просят покидать дома лишь в случае крайней необходимости. Это позволит сдержать рост распространения заболевания. На сегодняшний день в крае уже 430 официально подтвержденных случаев COVID-19.

Краевые власти пошли на уступки и не стали запрещать выезды на дачи, понимая своевременную необходимость посадок в разгар сезона. Однако дачникам настоятельно рекомендуют не собираться большими компаниями и позаботиться о своей безопасности и здоровье окружающих. В каждом муниципалитете работают специальные административные комиссии. При необходимости будут привлекаться полицейские. Нарушителей планируется вычислять с помощью квадракоптеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU