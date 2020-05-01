Счет идет на сотни: губернатор Приморья обратился с важным заявлением к местным жителям
Губернатор Олег Кожемяко выступил с важным обращением к жителям Приморского края. Глава края отметил, что во время майских праздников крайне важно придерживаться требований санитарных врачей и жизненно необходимо соблюдать режим самоизоляции.
– Эпидемия коронавируса продолжает набирать обороты. Каждый день мы видим прирост заболевших. Счет идет на сотни. Наши медики круглосуточно борются за жизнь каждого заболевшего. Им сейчас очень не просто, – констатировал глава Приморья.
Губернатор края напомнил, что во время затяжных майских выходных крайне важно соблюдать режим самоизоляции. Олег Кожемяко призвал воздержаться от поездок к морю и других соблазнов во благо дальнейшей эпидобстановки в крае.
Губернатор Приморья попросил местных жителей оставаться дома в период эпидемии.Видео: kozhemiako.oleg
Отметим, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 27 местных жителей. Общее число заболевших достигло 430 человек. Тем, кто пренебрегает установленными требованиями, грозит административное наказание.
ПО ТЕМЕ:
Лучше не рисковать: патрулирование улиц усилено на майские праздники в Приморье
Административные комиссии также проверят магазины, рынки и предприятия (подробнее...)
Масочный режим в Приморье 2020: что необходимо знать, правила поведения
Выгонят ли без маски из магазина? Рассказываем о соблюдении масочного режима в Приморье (подробнее...)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»