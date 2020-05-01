Счет идет на сотни: губернатор Приморья обратился с важным заявлением к местным жителям

1 Май 2020 2020-05-01T09:21:24+03:00

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Губернатор Олег Кожемяко выступил с важным обращением к жителям Приморского края. Глава края отметил, что во время майских праздников крайне важно придерживаться требований санитарных врачей и жизненно необходимо соблюдать режим самоизоляции.

– Эпидемия коронавируса продолжает набирать обороты. Каждый день мы видим прирост заболевших. Счет идет на сотни. Наши медики круглосуточно борются за жизнь каждого заболевшего. Им сейчас очень не просто, – констатировал глава Приморья.

Губернатор края напомнил, что во время затяжных майских выходных крайне важно соблюдать режим самоизоляции. Олег Кожемяко призвал воздержаться от поездок к морю и других соблазнов во благо дальнейшей эпидобстановки в крае.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/776523" frameborder="0"></iframe> Губернатор Приморья попросил местных жителей оставаться дома в период эпидемии.Видео: kozhemiako.oleg

Отметим, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 27 местных жителей. Общее число заболевших достигло 430 человек. Тем, кто пренебрегает установленными требованиями, грозит административное наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU