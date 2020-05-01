Лучше не рисковать: патрулирование улиц усилено на майские праздники в Приморье

1 Май 2020 2020-05-01T07:22:04+03:00

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Губернатор Приморского края поручил главам муниципалитетов усилить работу административных комиссий на майские праздники. Специалисты будут не только проводить рейды на улицах, но и проверят соблюдение масочного режима и санитарных норм на предприятиях.

Усиленные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией решено принять в связи с ухудшением эпидемиологической обстановкой в крае. Рост заболевших продолжает расти, на сегодняшний день лишь по официальным данным подтверждено 430 случаев COVID-19. Краевые власти опасаются очередной вспышки инфекции во время праздничных выходных. Рейтинг самоизоляции в Приморье продолжает снижаться, в первый же выходной трассы скованы пробками из-за желающих выехать за город.

Во время майских выходных в Приморье будет усилено патрулирование. Нарушителей режима самоизоляции планируется привлекать к административной ответственности. Напомним, только за апрель в отношении безответственных граждан, рискующих своим и чужим здоровьем, выписано больше 2700 протоколов. Во Владивостоке рейдовые мероприятия начались еще в четверг.

Представителям административных комиссий предстоит во время майских праздников проверить магазины, рынки, предприятия социально бытового обслуживания.

– Члены комиссий должны проверять, работает ли в масках и перчатках персонал, есть ли дезинфицирующие средства, как проходит санобработка помещений, соблюдается ли «социальная дистанция» в них. Если есть нарушения – выписываем предупреждение, если же реакции нет – вплоть до приостановки деятельности до 90 суток , – отметил губернатор Приморского края.

В региональном штабе напоминают, что за нарушение режима самоизоляции, регламентированного постановлением Губернатора, предусмотрен штраф – от 1 до 30 тысяч рублей.

О нарушениях масочного режима приморцы могут сообщить на «горячую линию»: 8 (423) 273-14-90.

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ИСТОЧНИК KP.RU