2020-05-01T12:50:20+03:00
Общество

«Патрокл оцепили, Щитовую тоже»: полиция устроила рейд в популярных местах отдыха приморцев

Нарушителям режима самоизоляции грозят штрафы [фото]
Милана СОКОЛ
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Полицейские патрулируют излюбленные места отдыха приморцев. Фото: blog_vladivostokПолицейские патрулируют излюбленные места отдыха приморцев. Фото: blog_vladivostok
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В праздничный выходной, 1 мая, полицейские устроили рейд по пляжам во Владивостоке, отдыхающих здесь оказало довольно много. Усиленное патрулирование улиц и популярных мест отдыха приморцев призвано ограничить количество людей, нарушающих режим самоизоляции. Краевые не хотят допустить повторения московского сценария и опасаются вспышки коронавируса.

По словам очевидцев, патрули в пятницу замечены в районе бухты Щитовая и на Патрокле. Наряды полиции дежурят в районе Снеговой пади, перед низководным мостом и перед въездом на Русский остров.

Усиленное патрулирование связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Фото: dpskontrol125rus

Усиленное патрулирование связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Фото: dpskontrol125rus

Несмотря на все предупреждения властей, 1 мая жители Приморья массово устремились на природу, на популярных трассах образовались внушительные заторы. В каждом муниципалитете нарушителей выявляют с помощью административной комиссии. Тем, кто пренебрегает режимом самоизоляции грозит штраф от 1000 до 30000 рублей.

Отдыхающих на Патрокле тоже застали врасплох. Фото: blog_vladivostok

Отдыхающих на Патрокле тоже застали врасплох. Фото: blog_vladivostok

Губернатор Приморья Олег Кожемяко ранее обратился к местным жителям с просьбой оставаться дома. По словам главы края, от праздничных выходных в целом зависит благополучная жизнь в последующие дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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