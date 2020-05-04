Кожемяко: Первая вспышка коронавируса в Приморье произошла в Михайловском районе

4 Май 2020 2020-05-04T07:41:15+03:00

Глава региона напомнил подчиненным, что коронавирус – общая проблема, а не только врачей

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Глава Приморья Олег Кожемяко провел совещание с руководителями муниципалитетов и попросил их не расслабляться. Ведь именно в районах была зарегистрирована первая крупная вспышка коронавируса в регионе.

- Мы видим, что болезнь распространяется по всему краю, и думать, что чем дальше район, тем меньше шансов заразиться – ошибочно. Первая вспышка произошла именно в Михайловском районе. Коронавирус – наша общая проблема, а не только врачей, как кто-то продолжает думать, – отметил Олег Кожемяко.

Михайловский район, действительно, является сегодня лидером по количеству заболевших в расчете на количество жителей. На конец апреля там было зарегистрировано десять заболевших. Если вспомнить хронологию, то именно жительница Михайловского района стала третьей официально заболевшей в Приморье, после жительниц Владивостока и Артема. Она привезла вирус из Европы. В Михайловке же произошла одна из первых внутрибольничных вспышек, когда пожилую женщину положили с COVID в обычную палату, тогда заболел как минимум один медик.

Михайловка на самоизоляции. Фото: Михаил Панов

Губернатор еще раз напомнил главам муниципалитетов о необходимости проверок торговых предприятий.

- Разрешения на открытие тех или иных магазинов даете вы – это ваши полномочия. И нельзя допустить ситуаций, когда открывается торговый центр под видом того, что в нем небольшой отдел, торгующий дезинфицирующими средствами или детскими товарами, – отметил Олег Кожемяко.

Напомним, ситуация с коронавирусом в регионе продолжает ухудшаться. По данным на 4 мая в крае 547 заболевших. Из них 99 выздоровели, четверо умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU