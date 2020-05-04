Детский спорткомплекс в Находке отдадут под коронавирусных пациентов

4 Май 2020 2020-05-04T08:57:35+03:00

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В детско-спортивном комплексе «Водник» планируют развернуть госпиталь на 50 коек для лечения больных коронавирусом. Койки для пациентов поставят прямо в спортивном зале, в то время как в соседних помещениях устроят раздевалки для медперсонала. В госпиталь будут отправлять приморцев, у которых COVID-19 протекает в легкой форме.

Оборудовать госпиталь планируют буквально за пару дней. Строители проведут косметический ремонт, постелят линолеум. Чтобы разбить пространство на зоны, поставят легкоразборные ширмы. Кроме того, к делу подключатся сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю и краевого министерства по делам ГО и ЧС. Спасатели привезут и установят кровати.

По словам губернатора Олег Кожемяко, экстренные меры были приняты в связи с очень серьезной эпидемиологической ситуацией в городе.

- Находка занимает второе место в Приморье по числу заболевших коронавирусом. Поэтому сейчас мы пытаемся стабилизировать обстановку. Развертывание таких госпиталей на базе спортивных, торговых центров – общепринятая российская и международная практика.

Напомним, с начала эпидемии, общее число заболевших COVID-19 в Приморье составляет 547 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU