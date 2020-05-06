Каждый пятый заболевший – в Находке: губернатор Приморья рассказал о новых очагах COVID-19

Краевые власти и Роспотребнадзор приняли решение об ужесточении мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в Находке. О всплеске заболеваемости в третьем по величине городе Приморья рассказал глава края. Олег Кожемяко отметил, что каждый пятый случай COVID-19 выявляется именно здесь. При этом отмечаются новые очаги заболевания. Вслед за скорой помощью, которая в полном составе попала на карантин, закрыты и два отделения Находкинской городской больницы.

– Последние дни мы наблюдаем рост заболеваемости в Находке, возникают новые очаги распространения коронавирусной инфекции, – констатировал губернатор.

Министерство здравоохранения Приморского края в срочном порядке готовит дополнительные помещения для больных с легкой и средней степенью тяжести COVID-19. Как сообщала «КП», инфекционный госпиталь при городской больнице уже полностью укомплектован. А в самом лечебном заведении на карантин закрылись терапевтическое и хирургическое отделения.

– Источником заражения в обоих случая стали пациенты. Также коронавирус выявлен и у медработников отделения. Все они оперативно направлены в инфекционный госпиталь и получают необходимую терапию. Проводится эпидрасследование и устанавливаются контактные лица, – сообщили в оперативном штабе Приморья по борьбе с коронавирусом.

Напомним, о неблагоприятной обстановке в городе стало известно после заражения сотрудников местной станции скорой помощи. К слову, санитарка и водитель лежали в пульмонологическом отделении в соседнем Партизанске, которое после подтверждения опасного диагноза тоже пришлось закрыть на карантин. Бригады скорой постепенно заменили специалистами из других городов, однако круг контактных, как и предполагалось, оказался довольно обширный. Ведь зараженные медики какое-то время ездили на вызовы, заболевание у многих выявить на первоначальной стадии не удалось из-за отсутствия симптомов.

В связи с неблагоприятной эпидобстановкой с 8 мая въезд и выезд в Находку будет частично ограничен. Усиленный режим призван остановить распространение инфекции. В Приморье на сегодняшний день выявлены 684 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Пока официально подтверждены 8 смертей.

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