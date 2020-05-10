2020-05-10T14:39:20+03:00
Общество

«Я теперь официальный контактный»: супруга миллиардера из Владивостока заразилась коронавирусом

Совладелец DNS Дмитрий Алексеев попал на карантин из-за COVID-19
Сергей БАЛАНОВ
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Дмитрий АлексеевДмитрий АлексеевФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Владивостокский бизнесмен из списка «Форбс», совладелец DNS Дмитрий Алексеев оказался на карантине из-за коронавируса. Как он сам рассказал в своем видеоблоге, инфекцией заразилась его супруга, которая работает врачом.

- Я теперь сижу на официальном карантине. У меня жена врач, хирург, находилась на передовой. И вот в конце месяца «бандитская пуля» ее настигла. Ее увезли в больницу, где она сейчас лежит. Я теперь официальный контактный.

С супругой все более-менее, средней тяжести. Можно сказать, что она идет на поправку. Здесь хорошо все, даст бог – выздоровеет. Вообще, нынешняя пандемия – это повод задуматься о медицине. Мне очень много что можно об этом сказать. Но жена запрещает, говорит, чтобы я не лез. Пока не уговорю ее, рассказывать не буду, - высказался Дмитрий Алексеев.

При этом у него самого анализ не взяли. Правда, Алексеев уверяет, что чувствует себя хорошо, гнетет его только нахождение в четырех стенах.

- Я тут делаю ремонт, перестал бриться, дичаю, - пошутил бизнесмен.

Миллиардер проживает во Владивостоке, где находится головной офис компании, которую он возглавляет. В 2020 году «Форбс» включил Дмитрия Алексеева в топ-200 богатейших бизнесменов России, разместив его на 179 строчке. Состояние 45-летнего главы DNS оценили в 500 миллионов долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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