Первые рейды: нарушителей режима самоизоляции начали штрафовать в Приморье

11 Апр 2020 2020-04-11T14:26:30+03:00

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В Приморье начались рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции. Нерадивых местных жителей, которые без уважительной причины находятся на улице, теперь штрафуют на законных основаниях. Сотрудники полиции и административных комиссий 11 апреля проверили излюбленные места массового отдыха во Владивостоке. Уже есть и первые наказанные.

11 апреля полицейские и сотрудники административных комиссий проверили Спортивную набережную и набережную Цесаревича, Токаревский маяк и пляж рядом с МГУ имени Невельского. Также специалисты посетили бухту Лазурную и Русский остров.

Специалисты проверили места отдыха во ВладивостокеФото: primorsky.ru

Людей, праздно слоняющихся по городу без справки с места работы и других уважительных причин, сегодня в основном предупреждали, разъясняя об опасности и социальной ответственности. Однако несколько протоколов все же были составлены.

Напомним, штраф за нарушение режима самоизоляции – от 3000 до 5000 рублей. Степень наказания определит административная комиссия.

Первые протоколы составили в отношении нарушителей во время рейдаФото: primorsky.ru

В департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края отметили, что такие рейды в регионе будут проходить регулярно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU