307 человек смогли победить коронавирус в Приморье, 12 – погибли

14 Май 2020 2020-05-14T07:41:01+03:00

В Приморье с начала эпидемии коронавируса умерли 12 человек, вылечились – 307 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

В Приморском крае еще 39 человек смогли справиться с коронавирусной инфекцией. Пациенты покинули больничные стены после получения повторных отрицательных анализов. Общее число приморцев, победивших COVID-19, достигло 307.

Опасное заболевание забрало жизни 12 человек. По крайней мере именно такие данные отражены в официальной статистике.

По данным регионального оперативного штаба, всего в Приморье с начала эпидемии зафиксировано 1057 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число больных продолжает расти, за последние сутки положительные результаты тестов получили 49 человек. Среди заразившихся в регионе уже больше 30 детей. Самому юному пациенту – всего два месяца.

По числу заболевших лидирует Владивосток, здесь отмечено 608 случаев заражения COVID-19. Согласно официальной статистике, на втором месте Находка – 252 подтвержденных заболевших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обновленная карта распространения коронавируса в Приморье – из каких городов и районов больные (инфографика)

Владивосток удерживает лидирующие позиции по заболевшим COVID-19, все чаще болеют дети (подробнее...)

В Приморье увеличилось количество детей больных коронавирусом, самому младшему пациенту всего два месяца

У 27 ребят диагноз подтвержден, еще четверо ждут результатов (подробнее…)

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Потерянные смерти: число скончавшихся от коронавируса в Приморье растет

Сколько на самом деле в регионе погибших от сопутствующих заболеваний, осложненных COVID-19? (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU