307 человек смогли победить коронавирус в Приморье, 12 – погибли
В Приморском крае еще 39 человек смогли справиться с коронавирусной инфекцией. Пациенты покинули больничные стены после получения повторных отрицательных анализов. Общее число приморцев, победивших COVID-19, достигло 307.
Опасное заболевание забрало жизни 12 человек. По крайней мере именно такие данные отражены в официальной статистике.
По данным регионального оперативного штаба, всего в Приморье с начала эпидемии зафиксировано 1057 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число больных продолжает расти, за последние сутки положительные результаты тестов получили 49 человек. Среди заразившихся в регионе уже больше 30 детей. Самому юному пациенту – всего два месяца.
По числу заболевших лидирует Владивосток, здесь отмечено 608 случаев заражения COVID-19. Согласно официальной статистике, на втором месте Находка – 252 подтвержденных заболевших.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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