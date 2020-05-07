Потерянные смерти: число скончавшихся от коронавируса в Приморье растет

На сегодняшний день в Приморье зарегистрировано 10 скончавшихся от коронавируса пациентов. Почти половина из них, 4 человека, прибавились за последние 2 дня. Однако порой краевая статистика разнится с федеральными данными, и к ней появляется много вопросов.

Так, по информации регионального штаба, в Приморье несколько дней подряд числились 6 умерших от COVID-19, при этом на сайте Стопкоронавирус.РФ число погибших продолжало расти. Накануне статистика сравнялась, однако опрошенные работники здравоохранения, моргов и похоронных служб в один голос уверяют, погибших от сопутствующих заболеваний, осложненных коронавирусом, гораздо больше.

Напомним, согласно официальным данным с начала эпидемии в Приморье умерли 10 человек. Возраст людей - 40, 52, 62, 64, 79, 86, 90, 93 года и два мужчины в возрасте 65+.

По какой-то причине в официальную статистику пока не попал 30-летний приморец, скончавшийся 2 мая. «КП-Владивосток» подробно рассказывала о транспортировке тяжелобольного из инфекционного отделения в Углекаменске на КТ в Находку. Пациент с трудом пережил дорогу и проволочки с поиском свободных мест в укомплектованном инфекционном госпитале. Исследование подтвердило серьезную форму пневмонии с COVID-19. Как удалось выяснить, состояние мужчины было критическим и спасти его не смогли, несмотря на все старания.

К слову, расхождение данных, началось еще раньше, примерно с середины апреля. Сначала потерялись в общем потоке двое умерших с подтвержденным коронавирусом. Это женщина, 1954 года рождения и мужчина, 1945 года, который уже захоронен на Лесном кладбище во Владивостоке. Не числятся в списках умерших и пациентка инфекционного госпиталя ГБУЗ ККБ №2, женщина, 1957 года рождения, кремация которой должна состояться в ближайшее время.

Из неофициальных источников стало известно, что в морге «Больницы рыбаков» сейчас находится больше 5 трупов с COVID-19. При этом два тела отсюда уже вывезли предположительно 23 апреля, еще 1 труп забрали 27. Также очевидцы уверяют, что умерший есть уже и в «Дальзаводской больнице», пациент скончался в стенах инфекционного госпиталя 28 апреля.

Источники редакции подтверждают, что в справках в качестве причин смерти указываются различные заболевания и подтип COVID-19. Так, при подготовке материала мы узнали, что один из больных не смог пережить инфаркт миокарда, а среди сопутствующих болезней у него выявлен лейкоз и коронавирус. У следующего мужчины, скончавшегося 4 мая, оказалось хроническое заболевание почек в тяжелой стадии, осложненное коронавирусной инфекцией.

Редакция «КП» не берется исправлять официальную статистику, а лишь задается вопросом об актуальности данных. Для разъяснения ситуации мы обратились в министерство здравоохранения Приморского края, однако специалисты посоветовали напрямую связаться с Роспотребнадзором, куда уже направлен официальный запрос. «Комсомолка» надеется уточнить, каким образом ведется учет и в каких случаях причиной смерти признается именно CОVID-19.

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