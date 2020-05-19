Жильцам домов по Красного знамени удалось приостановить вырубку деревьев

19 Май 2020 2020-05-19T12:48:13+03:00

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Вырубка деревьев на проспекте Красного знамени в районе домов №94-104 приостановлена. Соответстующее постановление, по словам местных жителей, подписал начальник управления охраны окружающей среды и природопользования городской администрации.

Сегодня, 19 мая, рабочие вновь приехали на объект, чтобы продолжить вырубку деревьев, но им помешали местные жители. Горожане решили вызвать полицию, так как заметили, что подрядчик пилит деревья без соответствующих отметок. Правоохранители вмешались и остановили все дальнейшие действия по вырубке. Тем не менее, рабочие успели спилить около 115 деревьев.

Вместе с тем появилась информация о том, что начальник управления охраны окружающей среды и природопользования городской администрации Антон Бибиков подписал уведомление о приостановке вырубки.

По мнению юриста Дмитрия Беленького, который согласился представлять интересы жителей за 50 тысяч рублей, вырубка деревьев проходит с нарушениями, так как на стенде с паспортом объекта не размещены разрешение на строительство и градостроительный план земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU