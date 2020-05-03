«Нас тоже ждут дети и мы хотим жить»: медиков в Приморье отправили к тяжелобольному без костюмов

В Приморье продолжает расти число больных коронавирусом, а вместе с ним увеличивается и количество медиков, которые уже заразились или попали на карантин. При этом те, кто находится на передовой линии по борьбе с опасным заболеванием, зачастую сами оказываются под ударом из-за банальной нехватки костюмов и средств индивидуальной защиты, чьей-то халатности или русского авось. А ведь каждого из них дома ждут семьи.

В неприятной ситуации в очередной раз оказались медики Партизанска. Немного предыстории. Дело в том, что терапевтическое отделение городской больницы было временно переоборудовано в пульмонологию, по маршрутизации сюда должны привозить больных сразу из пяти муниципалитетов. Однако сейчас действует ограничение на прием пациентов, так как вместе с пневмонией у двух человек обнаружился коронавирус. Как ранее сообщала «КП», в больнице лежали санитарка и водитель скорой помощи Находки, сотрудники которой в итоге массово слегли с COVID-19. Именно с тех пор транспортировка больных с подозрением в инфекционные госпитали в соседние города стала привычным делом.

Рядовым должен был стать и вызов в больницу Углекаменска, для перевозки пациента на КТ в Находку. Однако бригаду отправили к больному без защитных костюмов. Как уверяют медики, запас спецформы на скорой недавно пополнили, но их решили не экипировать. Заведующий связался с представителем больницы, там сообщили, что два теста на коронавирус у мужчины отрицательные и рисков якобы нет. Диспетчер, соответственно, передала вызов как обычный, и бригада поехала исполнять, поехала, но больше на работу не вернулась.

Всех на карантин

Компьютерное исследование подтвердило тяжелую форму пневмонии с COVID-19. В Находке сначала места для пациента не нашлось, инфекционный госпиталь попросту укомплектован. Больному к тому времени уже стало совсем плохо. Везти в Уссурийск долго и опасно, не только для него, но и для жизней всей бригады, которая оказалась абсолютно не защищена. Понимая всю серьезность ситуации, медики начали звонить на «горячую линию» федерального и регионального Роспотребнадзора, в медицину катастроф и минздрав. В итоге для больного удалось найти койку в Находке.

После обработки машины водитель и два специалиста отправились туда, откуда изначально забирали пациента. В больнице Углекаменска им придется провести минимум две недели. Мы искренне надеемся, что медики не заразились и больничный просто станет вынужденной мерой. Что касается инфекционного отделения – судя по диагнозу мужчины, теперь и остальных пациентов придется проверять, а само помещение закрыть на карантин.

– Попробуй объясни маленькому ребенку, что мама не вернется домой две недели. Естественно, всех ждут дети, семьи, хозяйство, а ведь сейчас самый разгар посадок, – делятся заложники ситуации.

А разбирательство ждет самих медиков

Один неудачный вызов вывел из строя целую бригаду медиков, которых и так сейчас не хватает. Напомним, за последние сутки крае было зарегистрировано 494 случаев. Медики массово болеют в Находке, здесь работников скорой заменяют специалисты из разных городов. Также крупный очаг выявлен во Владивостокской клинической больнице №2, известной как «тысячекоечная». Коронавирус в больничных стенах подхватили больше 40 человек, 17 из них – медработники. На карантин закрыты 9 отделений, проводится прокурорская проверка.

– В настоящее время, согласно приказу Министерства здравоохранения Приморья, все медицинские работники, контактирующие с пациентами, у которых есть схожая с Covid-19 симптоматика (орви, пневмонии, температурящие больные и т. п.) обязаны быть в средствах индивидуальной зашиты. Тоже самое касается и бригад СМП: всех больных пневмониями возить в полном снаряжение. Подчеркнем, что средства индивидуальной защиты у бригад есть. Почему сотрудники Партизанской СМП, несмотря на инструктаж, не воспользовались ими – разбираемся, идет служебное расследование. Бригада на карантине, – прокомментировали в министерстве здравоохранения Приморского края.

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