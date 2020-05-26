После смягчения режима от коронавируса в Приморье скончались двое пациентов

26 Май 2020 2020-05-26T10:40:35+03:00

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В правительстве Приморья сообщили о двух новых погибших от коронавируса пациентах - о женщине 65 лет и мужчине 68 лет. Несмотря на то, что помимо тяжелой формы инфекции у обоих также были серьезные сердечно-сосудистые заболевания, а также сахарный диабет, в заключениях смерти у обоих значится COVID-19.

За весь период эпидемии в крае от коронавируса погибли 17 человек. И все же ситуация, по словам краевых властей, позволяет смягчать карантинный режим. Так, губернатор с сегодняшнего дня снял часть введенных ограничений.

Напомним, согласно статистике, в Приморье зафиксировано 1735 случаев заболевания смертельной инфекцией. Побороть вирус удалось 706 пациентам. Кроме того, 26 мая число заразившихся приморцев впервые оказалось в два раза меньше числа выздоровевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU