Очень хрупкое равновесие: число выздоровевших от COVID-19 пополнили 92 приморца

27 Май 2020 2020-05-27T09:21:14+03:00

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Правительство Приморского края сообщило о 92 пациентах, которым удалось побороть за последние сутки новую коронавирусную инфекцию. С начала эпидемии с опасным заболеванием справились 798. В ряды заболевших за сутки попали еще 44 человека. Всего в крае отмечено 1779 случаев COVID-19. По официальным данным, болезнь унесла жизни 17 приморцев.

– Мы видим, что вчера и сегодня справившихся с инфекцией в два раза больше, чем заболевших. Но еще раз хочу подчеркнуть – это очень хрупкое равновесие, которое нам необходимо всеми силами сохранить, – отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Как отмечают специалисты, основная часть выздоровевших женщины – женщины среднего возраста. Но есть и мужчины, при этом у некоторых были серьезные сопутствующие заболевания.

– Мы также очень радуемся, когда выписываем людей, из так называемой группы риска. На днях выписан пациент старше 65 лет, который имеет серьезное онкологическое заболевание. Но вместе мы победили болезнь, – поделилась заведующая госпиталем COVID+ Анна Симакова.

Приморье взяло курс на смягчение введенного ранее режима самоизоляции. Однако это не означает, что все предприятия и службы начнут работу одновременно. Местным жителям не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты и позаботиться о своем здоровье и жизнях окружающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU