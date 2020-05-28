В Находке снят режим ЧС

28 Май 2020 2020-05-28T06:52:37+03:00

Власти города объявили о выполнении основного объема работ по очистке озера Соленого, в которое из-за аварии попал мазут.

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Основной объем мероприятий по локализации загрязнения и очистке прибрежной полосы и акватории озера Соленого выполнен, заявила администрация Находкинского городского округа. В ликвидации последствий аварии на котельной «Примтеплоэнерго» были задействованы силы МЧС, городского аварийно-спасательного отряда и сотрудники самого КГУП «Примтеплоэнерго».

Режим ЧС введенный решением администрации Находки на территории городского округа снят. С 14 марта ликвидаторы собрали 1 тысячу 446 тонн чистого мазута, 2 тысячи 231 кубометра мазутной эмульсии, 2 тысячи 83 кубометра водной смеси, 3 тысячи 830 кубометров загрязненного грунта, зачищено 10 тысяч квадратных метров побережья и 15 тысяч 770 квадратных метров промышленной и городской территорий. Попутно со дна озера подняли и вывезли около 300 автомобильных шин и более 20 кубометров пластиковой тары.

Мониторинг обстановки на прибрежной полосе и акватории озера Соленого продолжится для выявления возможных очагов загрязнения, их оперативной локализации и устранения.

Напомним, сообщение о выбросе мазута на котельной «Примтеплоэнерго» поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Находки 14 марта в 01.05. На топливном складе № 3.4 по адресу Красноармейская, 21 произошла разгерметизация емкости с топочным мазутом. Подробнее в материали «Комсомольской правды — Владивосток».

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ИСТОЧНИК KP.RU