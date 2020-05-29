2020-05-29T11:30:18+03:00
Общество

Жириновский заинтересовался детьми, которые прятались от коронавируса в лесу Приморья

Политик высказался о дальневосточниках в своем телеграм-канале
Кристина ГРИН
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Политик уверен, семья вскоре воссоединитьсяПолитик уверен, семья вскоре воссоединитьсяФото: Иван ПРОХОРОВ
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История о жителе Приморья, который спрятался от коронавируса вместе со своими тремя детьми в лесу, вышла далеко за пределы Дальнего Востока. А все из-за того, что органы опеки после пропажи семьи проверили их частный дом. По их резолюции жилье не соответствует санитарным нормам, поэтому сейчас два брата и их девятилетняя сестра находятся в больнице. Вместе с тем органы опеки готовят документы, чтобы добиться через суд ограничения прав родителя.

Сейчас отец занимается ремонтом дома, потому что намерен до конца бороться за своих сыновей и дочь. Ему в этом помогает администрация поселка Кавалерово, а также уполномоченный по правам ребенка в Приморье.

Не смог пройти мимо приморского инцидента и Владимир Жириновский. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме высказался в своем телеграм-канале.

- До каких пор органы опеки будут издеваться над людьми? Хотят дети с отцом летом жить в палатке – пусть живут. Тем более не в землянке же в глухой в чащобе. Всего 300 метров от дома, и в палатке была связь, обогрев, планшет – все условия. Дети сами этого хотели, им было интересно. Это нормальная детская любознательностью, им хочется пожить в лесу. А органы опеки вместо того, чтобы поощрять это – разрушают семью, - написал Владимир Жириновский.

Вместе с тем, политик уверен, что дети вскоре вернутся к отцу, только вот вся эта ситуация из-за органов опеки нанесет вред их психике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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