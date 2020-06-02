2020-06-02T05:15:32+03:00
Общество

Боком по городу: карантин оставил дрифтеров Владивостока без картодрома

Гонщики уверяют, что на трек пускают только по две машины, цена за въезд их не радует [фото, видео]
Ярослав ЮРИН
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Перед въездом на картодром образовалась пробка. Фото: drive2_vladivostok.Перед въездом на картодром образовалась пробка. Фото: drive2_vladivostok.
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В очередной раз во Владивостоке назрела проблема, касающаяся любителей дрифта и местных жителей, которых не радует шум ревущих моторов по ночам. Эпидемия коронавируса внесла свою лепту и в автоспорт. Приморье в этом году лишилось всех официальных мероприятий, которые проходили на «Примринге» и картодроме «Змеинка». И хоть сами площадки открыты для тренировок, изменившиеся условия устраивают далеко не всех.

В черте Владивостока единственное место для оттачивания мастерства вождения – по-прежнему «Змеинка». На тренировки здесь собираются и опытные пилоты с официальной лицензией и, те, кто только постигает азы дрифта. Однако в выходные тренировки оказались сорваны из-за нового порядка работы картодрома.

Любители дрифта возмущены новым порядком на картодроме. Фото: drive2_vladivostok.

Любители дрифта возмущены новым порядком на картодроме. Фото: drive2_vladivostok.

Как уверяют дрифтеры, из-за карантина на трек пускают только по 2 авто. При этом желающим проехаться с ветерком нужно заплатить 1000 рублей за час с машины.

– Раньше можно было поделить эту 1000 на 10 человек, итого 100 рубоей с авто. Теперь вопрос, каким образом на карантин и эпидситуацию влияет нахождение машин, при том, что они все на расстоянии, – недоумевает автор популярного автомобильного паблика Приморья.

Ни для кого не секрет, что в одном из самых автомобилизированных городов России, прокачанных машин и любителей управляемого заноса хоть отбавляй. Естественно, что многие из них не желая ждать в очередях и платить деньги за тренировки вновь перемещаются на улицы города, устраивая показательные заезды и подвергая опасности других водителей.

Любители дрифта устроили скоростные заезды во Владивостоке.Видео: drive2_vladivostok

– Потом не жалуйтесь, – комментируют свои действия гонщики.

Отметим, стритрейсеры и любители дрифта уже неоднократно обращались к властям с просьбой построить трек для тренировок. Однако решить проблему и разгрузить улицы города от гонщиков, пока не удается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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