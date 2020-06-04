Словно из ада: встреча в темноте с табуном лошадей на приморской трассе закончилась печально

4 Июнь 2020 2020-06-04T06:03:11+03:00

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Владелец малолитражки, вернее того, что от нее осталось, после встречи с табуном лошадей, просит помощи жителей Приморья. Пострадавший обратился за советом в популярную автомобильную группу, после того, как его машина изменилась до неузнаваемости из-за ночного происшествия на трассе. Автомобилист надеется найти хозяина животных и получить деньги за разбитую машину.

– Попал в ДТП с участием лошадей в районе Уссурийска. Хотелось бы услышать мнение подписчиков, как установить владельца коняшек, и взыскать деньги за причиненный ущерб. Возможно, кто-то уже попадал в подобные ситуации и есть опыт решения ситуации? ДТП произошло ночью, табун коней выбежал словно из ада, – поделился своей бедой автомобилист.

Подписчики автомобильного сообщества откликнулись на призыв о помощи.

– Я проезжала мимо с дочерью ночью. Дочь подходила помощь предложила. Я знаю, что кони эти с фермы которая находится недалеко от дороги. Это точно. Там ферма и они пасут коров. Они всегда ходят, – высказывают предположения местные жители.

Большинство пользователей сети поддержали владельца пострадавшего авто.

– Если знака перегон скота не стоит, то ущерб будет возмещать хозяин лошадей. Был конкретный пример в одном населённом пункте Приморья», «Водитель не по пастбищу ехал, чтоб отвечать за чьих-то животных! А животные должны передвигаться согласно правилам перегона скота и обязательно с пастухом. С места ДТП не скрылся человек, вызвал ДПС . Но хозяин лошадей вряд ли найдется, проще сказать, что не моё и не платить за машину, – отмечают автомобилисты.

Однако нашлись и те, кто посчитала, что автомобилист по большей части сам виноват в случившемся.

«Внимательнее надо быть, зачем нестись? Радуйся, что жив остался», «На дороге нужно быть готовым ко Всему. Есть вероятность что кто-то может выбежать под колёса Всегда! Как мне когда то после дтп сказал один гаишник: «Водитель должен предвидеть ситуацию»... на всю жизнь запомнила эти слова и задумалась над ними. Нужно смотреть в оба, не отвлекаться, Соблюдать скоростной режим и не снимать с себя Ответственность!», «Хозяева заплат штраф 4000 , а вы водитель оплатите ремонт машины за свой счет. Машина –это средство повышенной опасности. ст.1079 ГКРФ.» – отмечают приморцы.

О состоянии лошадей, которых сбила машина, участник ДТП не сообщил.

Напомним, в Приморье уже не в первый раз происходят серьезные ДТП с участием животных. Зачастую скотина выходит на трассу ночью и водители попросту не успевают среагировать.

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