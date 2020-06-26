2020-06-26T06:55:46+03:00
Общество

Голый «человек дождя» удивил жителей Владивостока

Мужчина устроил прогулку нагишом на оживленной трассе [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Мужчина разделся на дороге во ВладивостокеМужчина разделся на дороге во ВладивостокеФото: принтскрин видео.
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Необычную ситуацию на дороге Владивостока засняли очевидцы. Автомобилистов, проезжающих по Второй речке в направлении пригорода ждал неприятный сюрприз. Водителям сначала пришлось обруливать стоящего на проезжей части мужчину. Чуть позже неадекватный человек решил устроить прогулку на оживленной трассе нагишом.

Сначала пешеход просто стоял среди потока. Фото: dpskontrol125rus

Сначала пешеход просто стоял среди потока. Фото: dpskontrol125rus

Едва в автомобильных сообществах Владивостока появилось предупреждение о стоящем на дороге человеке, с просьбой соблюдать осторожность, как следом распространилось видео. Прогулка мужчины продолжилась в формате «ню». Пешеход спешно скинул всю одежду, и пошел на встречу потоку.

Во Владивостоке пешеход устроил прогулку нагишом по дороге.Видео: dps_kontrol125rus

В социальных сетях незнакомца уже прозвали «человеком дождя». Во Владивостоке с ночи продолжается ливень. Часть приморской столицы уже серьезно затопило.Что именно послужило причиной столь странного поведения – остается загадкой. Не исключено, что мужчине требуется медицинская помощь из-за возможных проблем с психическим здоровьем. Кстати, где осталась одежда пешехода – тоже неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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