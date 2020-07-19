2020-07-19T05:52:33+03:00
Общество

Памятник Борцам за власть Советов перекрыла спецтехника

Власти решили отмыть монумент от голубиного помета
Поделиться:
Сейчас памятник перекрыт тремя спецмашинами. Фото: правительство Приморского краяСейчас памятник перекрыт тремя спецмашинами. Фото: правительство Приморского края
Изменить размер текста:

Памятник Борцам за власть Советов решили отмыть от голубиного помета. Он перекрыт спецтехникой. Отметим, что сегодня, 19 июля, здесь должна была пройти вторая акция по «кормлению голубей».

В телеграм-канале правительства Приморского края появилась информация о том, что власти решили отмыть памятник Борцам за власть Советов.от голубиного помета.

«Памятник Борцам за власть Советов на центральной площади Владивостока отмоют от экскрементов голубей, которых здесь кормят неравнодушные горожане. Памятник отмоют с помощью трёх спецмашин, а затем также проведут обработку специальным обеззараживающим раствором», - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в 12.00 должна была состояться вторая акция по «кормлению голубей». Планировалось, что местные жители, как и накануне, проведут здесь митинг в поддержку губернатора Хабаровского края, задержанного по подозрению в убийствах, совершенных 15 лет назад.

Добавим, что протестующим важно понимать: участие в несанкционированном митинге может обернуться крупным денежным штрафом, «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала об этом ранее. Однако пока стражи правопорядка относятся к происходящему очень лояльно.

ПО ТЕМЕ

Что грозит приморцам за участие в митингах в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала

В соцсетях сейчас распространяют призывы выйти во Владивостоке на улицу против ареста губернатора Хабаровского края (подробнее...)

Сотни приморцев вышли на улицы Владивостока «покормить голубей»

Акция проходит после ареста губернатора Хабаровского края [видео] (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новая смерть: от коронавирусной инфекции скончался еще один приморец
Памятник Борцам за власть Советов перекрыла спецтехника
Число заболевших за сутки в Приморье растет. Зарегистрирована еще одна смерть
Квартирный вор в Приморье «на удачу» дергал дверные ручки
Облачно и без осадков: погода в Приморье на 19 июля
В Приморье административные комиссии проверяют базы отдыха и детские лагеря
В Приморье нерадивая мать заморила маленькую дочку голодом, ребенка спасли врачи
Болезнь не отступает, в Приморье опять прирост пациентов с COVID-19
Снова смерть: в Приморье от коронавируса скончались уже 62 человека
Синоптики уточнили, какую погоду ждать приморцам на выходных
«Откачивали час»: во Владивостоке мотоциклист на скорости протаранил такси
Во Владивосток катер с рыбаками едва не унесло в открытое море
Суд признал, что сквер на улице Русской во Владивостоке принадлежит городу
Экологию бухты Золотой Рог во Владивостоке улучшат в следующем году
Полицейские Владивостока задержали подозреваемого в нападении на работницу такси
На 15,6 миллиарда рублей меньше потратили приморцы из-за коронавируса
За сутки составлено 52 новых протокола на нарушителей масочного режима во Владивостоке
Новую ТЭЦ, работающую на газе, начнут строить в Артеме в 2021 году
ДВФУ и Сбербанк по-партнерски будут готовить будущих банкиров
Карантин для работников 65+ продлен в Приморье до 29 июля
Новая смерть из-за коварной инфекции в Приморье
В Приморье неуклонно растет число выявляемых инфицированных COVID-19
Роспотребнадзор назвал самые опасные пляжи Приморья
Появились фото с места пожара на стройке ДНС под Владивостоком
Хулиган без руки закидал камнями трамвай во Владивостоке
В Приморье медведь пришел на пасеку и напал на человека