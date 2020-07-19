Памятник Борцам за власть Советов перекрыла спецтехника

19 Июль 2020 2020-07-19T05:52:33+03:00

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Памятник Борцам за власть Советов решили отмыть от голубиного помета. Он перекрыт спецтехникой. Отметим, что сегодня, 19 июля, здесь должна была пройти вторая акция по «кормлению голубей».

В телеграм-канале правительства Приморского края появилась информация о том, что власти решили отмыть памятник Борцам за власть Советов.от голубиного помета.

«Памятник Борцам за власть Советов на центральной площади Владивостока отмоют от экскрементов голубей, которых здесь кормят неравнодушные горожане. Памятник отмоют с помощью трёх спецмашин, а затем также проведут обработку специальным обеззараживающим раствором», - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в 12.00 должна была состояться вторая акция по «кормлению голубей». Планировалось, что местные жители, как и накануне, проведут здесь митинг в поддержку губернатора Хабаровского края, задержанного по подозрению в убийствах, совершенных 15 лет назад.

Добавим, что протестующим важно понимать: участие в несанкционированном митинге может обернуться крупным денежным штрафом, «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала об этом ранее. Однако пока стражи правопорядка относятся к происходящему очень лояльно.

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ИСТОЧНИК KP.RU