Во Владивостоке на Токаревском маяке утонул катер

20 Июль 2020 2020-07-20T07:29:59+03:00

В районе маяка во Владивостоке катер пошел на дно. Фото: dps.control__

Очевидцы засняли происходящее на телефон, но забыли позвонить в МЧС [видео]

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В неприятной ситуации из-за разгула стихии во Владивостоке оказались владельцы моторных лодок и катеров. В районе Токаревского маяка одно из транспортных средств попросту затонуло на глазах у очевидцев. Судя по всему, катер отнесло от причала. Происходящее на видео засняли свидетели.

Большие волны и шквальный ветер уже наделали бед в Приморском крае, на побережье срывает палатки отдыхающих, а в черте города ломает деревьяю. Экстренное предупреждение о непогоде спасатели распространили заблаговременно, однако к разгулу стихии оказались готовы не все. На Токаревском маяке плавсредства стало уносить от причала. Судя по всему, хозяева не позаботились о безопасной стоянке своих катеров.

– К нам тревожного вызова пока не поступало, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/791404" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке затонул катер.Видео: dps.control__

Специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода в море и купания. Отдыхающим лучше покинуть побережье и отменить в ближайшие два дня все туристические маршруты.

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ИСТОЧНИК KP.RU