Еще больше дождя обрушится на Владивосток ближайшей ночью
Штормовое предупреждение, которое объявили синоптики заранее, сбылось, и в понедельник, 20 июля Владивосток потрепало. Но расслабляться рано. Синоптики утверждают, что ближайшей ночью дождь только усилится.
О том, как потрепало юг Приморья – падали деревья и опоры ЛЭП, тонули катера и улетали в море палатки – читайте в наших «Хрониках апокалипсиса».
Что ждет дальше? По информации синоптиков, в ночь на вторник во Владивостоке менее чем за 12 часов количество осадков может достигнуть 49 миллиметров. При этом сильный ветер скоростью до 27 м/с сохранится. А значит, все еще действительно впереди.
Температура воздуха ближайшей ночью составит от 17 до 19 градусов по Цельсию. Но вот в следующие три дня, как утверждают синоптики, снова вернется жара.
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ИСТОЧНИК KP.RU