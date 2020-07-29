СК назвал причину смерти альпиниста из Приморья, тело которого нашли у кратера вулкана на Камчатке

29 Июль 2020 2020-07-29T04:06:20+03:00

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Следователи Камчатки инициировали проведение доследственной проверки по факту смерти приморского альпиниста. Напомним, что тело Ильи Цветкова – известного на Дальнем Востоке спортсмена, нашли у кратера Ключевского вулкана 23 июля. Выжить в таких условиях было просто невозможно. Спускали его с сопки камчатские спасатели и друзья, которые прилетели из Владивостока.

Спустя несколько дней после проведения судебно-медицинской экспертизы оперативники озвучили причину смерти альпиниста. Спортсмен скончался от горной болезни. Илья не смог справиться с влиянием высоты и воздействием атмосферного давления. Между тем следователи продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

- Установлено, что 03.07.2020 двое альпинистов начали восхождение на действующий вулкан Ключевская сопка, расположенный вблизи поселка Ключи Усть-Камчатского района. Достигнув вершины вулкана к 04 часам утра 05.07.2020, у одного из альпинистов резко ухудшилось состояние здоровья, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю. - Самостоятельный спуск с горы для пострадавшего оказался невозможен. Напарник оставил его в лагере на вершине вулкана и отправился за помощью. Однако спасти альпиниста не позволили погодные условия и сильная вулканическая активность.

По результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

СПРАВКА КП

Илья Цветков – член Федерации альпинизма России, член ОО «Приморская Федерация альпинизма и скалолазания». Участник многих походов с 2014 года, в том числе и на вулкан Ключевской. Альпинистская квалификация - 2 разряд. В Приморье Илья известен как пловец. В 2014 году он был победителем марафонского заплыва на 12 км.

Ключевской вулкан — самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Он находится в ключевской группе вулканов в северной части Центральной камчатской депрессии на правом берегу реки Камчатка. Ближайший населенный пункт от вулкана — поселок Ключи, который расположен примерно в 30 километрах от исполина. Высота Ключевского вулкана — более 4750 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU