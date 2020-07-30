2020-07-30T03:12:12+03:00
Общество

«Акулы в Приморье могут приплыть вслед за рыбой» - ученый

Причиной тому может стать теплая погода и высокая температура воды
Кристина ГРИН
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Есть вероятность, что в этом сезоне акул будет больше обычного.Есть вероятность, что в этом сезоне акул будет больше обычного.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Купальный сезон во Владивостоке официально открывается 1 августа. Но неожиданно жаркая погода в этом сезоне и теплая вода соблазнили горожан намного раньше. Однако не стоит забывать о том, что лето и море, которое уже успело прогреться, привлекают не только людей. Горожанам есть, чего опасаться.

- Всегда есть чего опасаться. Повышение температуры в море может спровоцировать большой поток сайры, анчоуса. А за ними могут последовать акулы и другие хищники, которые питаются этой рыбой. В последний раз случай с серьезным нападением акулы у нас был в 2011 году. Разумеется, это не значит, что с тех времен в Приморье не было акул. Они были и есть. Правда, белых, нет. Это, разумеется, к счастью. Из постоянно живущих у нас – колючие акулы, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Владимир Раков, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН. - Они по размеру небольшие и на человека обычно не нападают. Из местных жителей есть еще и сельдевые акулы. Стаями их не встретишь. Есть акулы более редкие, например, Мако. Она достаточно большая, встречается до 4 метров. Она может и поинтересоваться человеком, но тоже маловероятно. Но лучше избегать таких встреч.

По словам специалиста, акулы других видов у нас гостят крайне редко. Некоторых, не было видно больше 20 лет, но и они не отличались особой агрессией по отношению к человеку.

Жителям Приморья настоятельно рекомендуем купаться только в разрешенных для этого местах и быть бдительными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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