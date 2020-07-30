2020-07-30T11:19:51+03:00
Происшествия

«Опять тормоза?»: во Владивостоке груженый большегруз протаранил леерные ограждения

Буквально вчера здесь же снес леера универсал [видео]
Ярослав ЮРИН
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Груженый Fuso врезался в огражденияГруженый Fuso врезался в огражденияФото: принтскрин видео.
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Леерные ограждения, не так давно установленные в Первомайском районе Владивостока, в очередной раз спасли встречный поток аватомобилистов. На Калинина сегодня не справился с управлением водитель большегруза. Груженный Fuso всей своей массой врезался в металлические отбойники, но к счастью не преодолел разделительную клумбу.

Во Владивостоке большегруз врезался в ограждения.Видео: dpskontrol125rus

Пользователи социальных сетей гадают о причинах столкновения. Большинство автомобилистов склоняются к тому, что у крупногабаритной техники отказали тормоза, как это было недавно на «Дальпрессе». Тогда происшествие закончилось гораздо серьезнее, пострадали 4 человека. Разбиты оказались 6 авто и здание поблизости.

Подробности нового ЧП предстоит выяснить специалистам. А виновнику аварии придется раскошелиться не только на ремонт авто, но и на восстановление городского имущества. Кстати, на машине реклама техпомощи на дороге, теперь эта самая помощь понадобится большегрузу.

Стоит отметить, что леерные ограждения на Калинина страдают довольно часто. Буквально вчера их протаранила Mazda MPV, задев другую машину. Скорости машины хватило, чтобы сломать перила и вылететь на встречную полосу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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