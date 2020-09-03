Кафешки на Шаморе затопило водой с какой-то непонятной пеной

Шамора в тайфун. Фото: instagram.com/alelusea/

Штормовая волна из-за тайфуна «Майсак» 3 сентября дошла и до Шаморы. Очевидцы сообщают, что кафешки первой линии оказались в воде, а вместе с ней и в непонятной пене.

- Какая-то жижа подступила к самому асфальту. Затопило все кафешки, вода подступила почти к парковке. Там все плавает, и какая-то пена левая, - рассказал посетитель пляжа Андрей Иванов.

Такой подъем воды объясним – штормовая волна. В этот день во Владивостоке можно было наблюдать ее везде. В порту в воде оказались контейнеры, в Спортивной гавани ушла под воду знаменитая «Баржа».

А вот грязная пена, скорее всего, говорит о состоянии бухты Лазурная, она же Шамора – самый большой пляж во Владивостоке.

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