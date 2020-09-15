Чей-то умысел или карательный сговор? Спор о квотах привел рыбаков в ФАС

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Представители Русской Рыбопромышленной Компании отреагировали на новость об ее исключении из Ассоциации добытчиков минтая. По мнению советника генерального директора РРПК по стратегии Савелия Карпухина, такое решение рыбопромышленников – это нонсенс, а сама компания может понести огромные убытки, поэтому готовит обращение в ФАС и правоохранительные органы.

Причина исключения - обращение Русской Рыбопромышленной Компании в Правительство РФ с предложениями о проведении реформ в отрасли. Напомним, РРПК предлагает расширить практику распределения долей квот на добычу высокорентабельных крабов, креветок и других морепродуктов через аукционы с инвестиционными обязательствами, когда победитель будет обязан построить за свой счет новое судно под выделенный государством ресурс.

Во вторник, 15 сентября, во Владивостоке состоялось общее собрание участников Ассоциации добытчиков минтая, на котором большинство проголосовало за исключение из Ассоциации шести компаний, входящих в группу РРПК. Одна из них, кстати, как раз завершает строительство в Приморье целого комплекса по переработке минтая.

- Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. Нас нет, - заявил советник генерального директора РРПК по стратегии Савелий Карпухин.

Представитель РРПК подтвердил, что компания исключена из состава Ассоциации добытчиков минтая за подготовку письма с предложениями, которая якобы «нанесла ущерб экономике предприятий отрасли».

- Исключение компаний группы РРПК из АДМ несёт риск пересмотра сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать признаки картельного сговора, заявил Карпухин.

Поэтому РРПК считает решение членов АДМ по исключению из ассоциации незаконным и намерена обратиться в ФАС и правоохранительные органы для защиты своих законных прав в связи с причинением ущерба, недобросовестной конкуренцией и ограничением доступа на рынок.

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