Вышел из колонии экс-депутат Заксобрания Приморского края Руслан Маноконов

Руслан Маноконов. Фото: newsvl.ru

Бывший депутат Законодательного Собрания Приморского края Руслан Маноконов, об уголовном деле которого «Комсомольская правда» подробно писала в октябре 2018 года, вышел по условно-досрочному освобождению из колонии, где должен был провести 3 года 9 месяцев. Всего же, приговоренный за махинации с жильем бывший «слуга народа», провел в заключении два года.

Депутат Заксобрания края Руслан Маноконов вместе с помощником депутата Евгением Терловым похитили бюджетные средства на сумму более 1 миллиона рублей, предоставляя недостоверные данные по найму жилья.

Информацию об освобождении Руслана Маноконова подтвердил представитель, Прокуратуры Приморского края.

СПРАВКА:

Руслан Маноконов с 2006 года являлся депутатом ЗС ПК, впервые попал в приморский парламент в 2006 году. До «квартирной» истории судимостей у Маноконова не было. Ранее являлся членом «Единой России»: после возбуждения уголовного дела в 2015 году его исключили из рядов партии.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Приморского депутата осудили на четыре года

Руслана Маноконова взяли под стражу в зале суда [подробно]

Приморскому депутату-мошеннику смягчили наказание

Руслан Маноконов проведет в колонии на три месяца меньше [подробно]

Депутаты Приморья отправили в отставку коллегу-уголовника

Руслан Маноконов проведёт в заключении почти 4 года [подробно]