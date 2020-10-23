Вышел из колонии экс-депутат Заксобрания Приморского края Руслан Маноконов

Руслан Маноконов. Фото: newsvl.ru
Бывший депутат Законодательного Собрания Приморского края Руслан Маноконов, об уголовном деле которого «Комсомольская правда» подробно писала в октябре 2018 года, вышел по условно-досрочному освобождению из колонии, где должен был провести 3 года 9 месяцев. Всего же, приговоренный за махинации с жильем бывший «слуга народа», провел в заключении два года.
Депутат Заксобрания края Руслан Маноконов вместе с помощником депутата Евгением Терловым похитили бюджетные средства на сумму более 1 миллиона рублей, предоставляя недостоверные данные по найму жилья.
Информацию об освобождении Руслана Маноконова подтвердил представитель, Прокуратуры Приморского края.
СПРАВКА:
Руслан Маноконов с 2006 года являлся депутатом ЗС ПК, впервые попал в приморский парламент в 2006 году. До «квартирной» истории судимостей у Маноконова не было. Ранее являлся членом «Единой России»: после возбуждения уголовного дела в 2015 году его исключили из рядов партии.
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