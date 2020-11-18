Из-за гололеда во Владивостоке перекрыли самую крутую улицу

На проспекте Красоты поставили бетонные блоки. Фото: vlc.ru

Улица Капитана Шефнера, соединяющая проспект Красоты и Пушкинскую, наряду с трассой Седанка – Патрокл – яркий маркер состояния дорог во время непогоды. Если ее перекрыли, значит, все – началось.

Действительно, во Владивостоке вечером 18 ноября наступил тот самый «день жестянщика». Мелкий дождь при температуре чуть ниже ноля и полирующем ветре покрыл все дороги и тротуары тонкой коркой льда. Дороги опасны как для пешеходов, так и для машин.

В соцсетях появились уже первые видео с авариями, в том числе массовыми. Парализована федеральная трасса Владивосток – Хабаровск.

Во Владивостоке, как мы уже сказали, закрыли для движения самый крутой спуск в городе - улицу Капитана Шефнера. Ранее закрывали и трассу Седанка – Патрокл, правда, в мэрии сообщают, что движение легкового транспорта там сейчас открыто, запрещено только движение большегрузов. Однако, судя по сервису Яндекс-пробки, на участке объездной между поворотами на Фадеева и на Снеговую падь движения сейчас нет.

- Пескоразбрасыватели проводят обработку опасных и сложных участков дорог во Владивостоке в связи с понижением температуры воздуха. Уже обработаны участки на трассе Седанка – Патрокл, в районе Зелёного Угла, на Сабанеева и некоторых других. Работы будут продолжаться в круглосуточном режиме, - заверили в мэрии.

Предстоящей ночью во Владивостоке продолжатся осадки, которые к утру 19 ноября усилятся. По прогнозам синоптиков, в первой половине дня пройдет дождь, временами со снегом, во второй половине дня – дождь со снегом, снег. Количество осадков может составить 30-40 мм, высота снежного покрова 4-6 см. Местами на дорогах возможна гололедица и снежный накат. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства горожан просят сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

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