«Федеральная трасса встала колом». Дорога Хабаровск-Владивосток превратилась в каток

Большегрузы не могут преодолеть скользкие участки Фото: принтскрин видео.

Обрушившаяся на Приморье непогода уже стала причиной бед. Так, объездная трасса Владивостока оказалась скована льдом. Прежде, чем ее перекрыли, успели побиться авто. Как оказалось, в крае дела ничуть не лучше. После дождя и снега дороги превратились в каток. Очевидцы поделились пугающими кадрами с федеральной автотрассы А-370, Хабаровск – Владивосток.

По словам водителей, движение во всех направлениях парализовано в Уссурийском городском округе. Большегрузы попросту встали прямо на дороге.

Удручающая обстановка и в Михайловском районе. Дорога рядом с селом Кремово полностью скована льдом.

В районе Осиновки по асфальту тоже можно кататься не надевая коньков.

Напомним, из-за циклона в Приморье объявлено штормовое предупреждение. После дождя на регион может обрушиться метель. Местами уже прошел мокрый снег, поэтому дороги обледенели. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. В связи с ухудшением погодных условий во Владивостоке запрещено движение большегрузов. На дорогах выставлены дополнительные наряды полиции.

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