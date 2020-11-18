«Федеральная трасса встала колом». Дорога Хабаровск-Владивосток превратилась в каток

Большегрузы не могут преодолеть скользкие участки
Фото: принтскрин видео.
Обрушившаяся на Приморье непогода уже стала причиной бед. Так, объездная трасса Владивостока оказалась скована льдом. Прежде, чем ее перекрыли, успели побиться авто. Как оказалось, в крае дела ничуть не лучше. После дождя и снега дороги превратились в каток. Очевидцы поделились пугающими кадрами с федеральной автотрассы А-370, Хабаровск – Владивосток.
По словам водителей, движение во всех направлениях парализовано в Уссурийском городском округе. Большегрузы попросту встали прямо на дороге.
Удручающая обстановка и в Михайловском районе. Дорога рядом с селом Кремово полностью скована льдом.
В районе Осиновки по асфальту тоже можно кататься не надевая коньков.
Напомним, из-за циклона в Приморье объявлено штормовое предупреждение. После дождя на регион может обрушиться метель. Местами уже прошел мокрый снег, поэтому дороги обледенели. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. В связи с ухудшением погодных условий во Владивостоке запрещено движение большегрузов. На дорогах выставлены дополнительные наряды полиции.
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