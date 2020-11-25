Громче, чем на Новый год. На видео попало, как Владивосток радуется возвращению электричества

После масштабной аварии люди радуются устранению неполадок Фото: pixabay.com

Обесточенный, ледяной Владивосток постепенно возвращается к привычному темпу жизни после мощного удара стихии. Из-за масштабных коммунальных аварий в тысячах домов в городе несколько суток не было воды, отопления и электричества, а кто-то остается без благ цивилизации до сих пор. И это спустя 6 суток. Людям натуральным образом приходится все эти дни добывать еду, воду и думать, как согреться, ведь за окнами далеко не май. Естественно, что в такой ситуации обычный бытовой комфорт воспринимается не как раньше и появление электричества для многих становится настоящим праздником.

Неподдельные эмоции попали на видео в Первомайском районе Владивостоке, именно он больше всего пострадал от непогоды. Жители домов на Никифирова и 2-ой Строительной довольно бурно восприняли возвращение электричества, криками «Ура», как при салюте на Новый год, наполнился район.

– Это действительно большая радость, особенно, когда 3 дня без света и абсолютно без воды. В Первомайском районе настоящий дубак, поэтому все так радуются подаче электроэнергии, – поделились местные житель.

Стоит отметить, что восстановительные работы на Чуркине ведутся в круглосуточном режиме. Тепло уже вернулось во все дома, правда по сообщениям очевидцев, батареи пока греют крайне слабо. Специалисты надеются в ближайшее время восстановить и электричество. Часть района еще остается в потемках из-за обрушения ЛЭП на Морском кладбище.

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