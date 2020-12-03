Стало известно, когда откроют мост на Русский остров

Альпинисты уже очистили 131 из 168 вант моста на Русский остров. Фото: Виктор Гохович.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, альпинисты уже очистили 131 из 168 вант моста на Русский остров. Владивостокцы, которые оказались отрезанными от материка, смогут вернуться к нормальной жизни в течение пяти дней. Таков срок возобновления автомобильного движения по мосту.

К таким выводам пришли не случайно. В ФКУ ДСД «Дальний Восток», компании, обслуживающей мост, отметили, что очистка моста от ледовой блокады подходит к концу, поэтому пять дней – вполне реальный срок. Точную дату открытия моста сообщат к конку 4 декабря.

- Процесс этот очень сложный хотя бы потому, что высота, на которой приходиться работать альпинистам, – более 200 метров. Значительное время занимает подъем на конструкции, установка снаряжения, – рассказали в ведомстве.

напомним, что сейчас за сообщение между Русским островом и материком отвечает паром «Босфор Восточный», который бесплатно перевозит пассажиров и транспорт. Вместе с тем, к операции по спасению людей подключился и десантный катер ТОФ «Иван Карцов», и еще три военных судна.

- Только за 2 декабря по морю на Русский и обратно доставлены 5769 человек, – сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

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