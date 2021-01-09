8 января ночью в селе Глубинное дотла сгорела единственная в округе школа. Пожар беспощадно уничтожил двухэтажное деревянное здание, не оставив шанса местным детям. Порядка 70 ребят лишились образовательного учреждения, а 14 малышей – детского сада. Власти приняли решение ввести режим ЧС муниципального уровня.На месте происшествия побывал губернатор Приморья Олег Кожемяко, который обозначил, что к 1 сентября 2021 года в селе должна появиться новая школа, а пока дети будут заниматься в местном доме культуры. Для дошколят сейчас ищут новое помещение, которое заменит им сад.Фотография последствий мощного пожара в Глубинном говорит сама за себя. От прежней школы там осталось лишь крыльцо. Больше ничего.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14