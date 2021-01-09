Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки побывал в селе Глубинное, где 8 января дотла сгорела единственная школа. Глава региона обсудил с местными жителями вопрос пожарной защищенности. Как оказалось, сельской добровольческой пожарной дружине нужна пожарная машина. Как сообщает пресс-служба правительства, в перспективе в отдаленном населенном пункте будет создано профессиональное пожарное депо. Олег Кожемяко пообещал поддержать эти инициативы, но в первую очередь селу выделят пожарную машину.Более того, Олег Кожемяко поручил проработать установку модульного фельдшерско-акушерского пункта в Глубинном. Вместе с тем, будет и увеличено количество ставок для медсестер.Напомним, что в селе был введен режим ЧС муниципального уровня после пожара, который полностью уничтожил местную школу.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14