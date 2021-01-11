Суд во Владивостоке продлил домашний арест бывшему директору Приморского океанариума Сергею Логинову. Мера пресечения будет действовать до 7 февраля, сообщил VL.ru со ссылкой на представителя Фрунзенского районного суда.Напомним, экс-руководителя океанариума подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Как считает следствие, в марте прошлого года он получил от предпринимателя 2 миллиона рублей за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения океанариума. Такую же сумму Логинов получил в июне того же года, после чего был задержан правоохранителями. Посредница, передававшая взятки, тоже стала фигурантом уголовного дела и находится под подпиской о невыезде.После задержания Логинов провел в следственном изоляторе 2 месяца, после чего ему изменили меру пресечения на домашний арест. На сегодня бывший директор провел под арестом в собственной квартире 4 месяца.СПРАВКА:Сергей Логинов начал руководить «Приморским океанариумом» в ноябре 2018 года. До этого у него в подчинении была эксплутационно-техническая служба учреждения. Его предшественником на месте директора был Александр Михайлюк, оставивший должность по собственному желанию из-за гибели афалины по кличке Ева.ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕДиректор «Приморского океанариума» задержан ФСБ при получении взятки 2 миллиона рублейСледствие считает, что Сергей Логинов планировал получать такие взятки каждый квартал [подробно]Появилось видео с задержанным директором Приморского океанариумаКадры с закованным в наручниках Сергеем Логиновым обнародовал СК [подробно]Из тюремной камеры домой вернулся экс-директор Приморского океанариумаСуд изменил подозреваемому в миллионных взятках руководителю меру пресечения [подробно]