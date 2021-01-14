Синоптики уточнили прогноз по снежному циклону, который ударит по Приморью уже в конце этой недели. Погода имеет переменчивый характер, однако на текущий момент ситуация остается неизменной, а данные специалистов лишь подтверждают приближение бури. Кажется, экстренное предупреждение МЧС более, чем оправданное.- Вероятность снегопада и метели с сильным ветром 15 января в Приморском крае, особенно в его южной половине, практически 100-процентная, - рассказывает Борис Кубай, глава «Примгидромета». - В четверг, 14 января, фронтальная зона приобретет некоторый циклонический изгиб над акваторией Желтого моря и создаст весьма благоприятные условия для возникновения там перспективного циклона, который затем перевалит Корейский полуостров, выйдет к 15 января на меридиан Владивостока и, углубляясь, направится вдоль побережья Приморья к проливу Лаперуза. При этом в Приморье усилятся термобарические градиенты, пойдет приличный снег (более плотный и не такой пушистый, как накануне), усилится ветер до штормового, образуется метель, а на дорогах снежный накат.Вместе с тем, главный синоптик края порекомендовал руководителям предприятий отпустить работников пораньше, ведь к концу дня снегопад лишь усилится, а это значит на дорогах города снова будет коллапс. Автомобилистам лучше в этот день оставить машины и воспользоваться утром общественным транспортом. От дальних поездок тоже лучше пока отказаться. Безопасность превыше всего.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Это была только репетиция». Новый снегопад завалит Владивосток 20-сантиметровыми сугробамиРегион захватит метель с порывами ветра до 28 метров в секунду (подробнее...)Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14