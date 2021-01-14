15 января Приморье окажется во власти мощного снежного циклона. Как полагают синоптики, непогода обрушится на регион сильными осадками, порывистым ветром и метелью. За 12 часов в крае выпадет до 18 миллиметров осадков. Специалисты уверены, буря будет в два раза сильнее предыдущей. Согласно прогнозам, снег будет идти в течение суток, и с каждым часом непогода будет лишь усиливаться.- 15 января утром в крае будет облачно. Ближе к 11 часам кое-где появятся первые снежинки, а уже ближе к 13:00 на регион, в том числе и на Владивосток, обрушится снегопад, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». – С каждым часом ситуация будет лишь усугубляться. Сейчас все зависит от ветра, который будет во второй половине дня 14 января. Возможно, что время начала непогоды сдвинется.Напомним, что МЧС уже сделало экстренное предупреждение в связи с приближающимся циклоном. Приморцев просят воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а автомобилистов на день пересесть на общественный транспорт.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Это была только репетиция». Новый снегопад завалит Владивосток 20-сантиметровыми сугробамиРегион захватит метель с порывами ветра до 28 метров в секунду (подробнее...)Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14