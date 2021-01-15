Спуски и подъемы во Владивостоке превратились в настоящую полосу испытаний из-за снегопада, обрушившегося на город 15 января. Тяжко сегодня приходится пешеходам, которые оказались во власти метели, ожидая транспорт, застрявший в пробках. Не менее трудно и водителям, которые пытаются преодолеть «американские горки».Попытки водителей длинномеров взять штурмом подъем на улице Петра Великого попали на видео.Крутую дорогу на Нерчинской, которая успела обледенеть, не удается преодолеть даже легковым авто. Про фуры здесь речи даже не идет.Местные жители своими силами стараются справиться с гололедом.Не менее печально обстоят дела и при подъеме с Луговой на Баляева. Машины то и дело буксуют, полностью застопорив движение на участке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПервые жертвы снегопада во Владивостоке 15 января 2021: на дорогах начался хаосФуры сносит, транспорт бъется, пробки в городе стремятся к максимальной отметке [фото, видео]Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14