«Вот это размотало». Уже появились первые жертвы снегопада 28 января в Приморье

Авто снесло на маршрутку во Владивостоке. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Не успело Приморье ликвидировать последствия снегопада, обрушившегося на край 26 января, как к региону подошел новый циклон. По прогнозам синоптиков, удар стихии в этот раз окажется еще мощнее. Специалисты обещают, что снег будет идти около суток, природа подарит региону месячную норму осадков. Ситуация на дорогах края, покрытых льдом, с каждой минутой ухудшается из-за разыгравшейся непогоды.

Массовое ДТП произошло в Первомайском районе Владивостока. Около 5 авто снесло на скользком участке дороги в районе улицы Вилкова.

На улице Адмирала Кузнецова два авто скатились со скользкого подъема прямо на остановку, врезавшись в маршрутку.

Две машины таксомоторной компании не поделили проезд на Гоголя. Из-за ДТП сильно затруднен спуск к Некрасовской.

Такси столкнулись на Гоголя Фото: Милана СОКОЛ

Серьезная авария случилась на трассе между Фокино и Большим Камнем. По словам очевидцев, дорога превратилась в каток. Машины сносит даже на скорости 60 километров в час.

Сразу несколько происшествий разыгралось в Артеме. В центре города на улице Фрунзе столкнулись три автомобиля.

Следующее ДТП произошло на глазах у очевидца. В районе Кирова, 191, водитель универсала не смог затормозить на скользкой дороге и врезался в грузовик

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Стоить отметить, что мэрия Владивостока рекомендовала ограничить в городе движение большегрузов. С такой инициативой мэрия обратилась к ГАИ и руководству портов. В районе рыбного порта на Калинина уже скопилась пробка.

Пробка из фур на Калинина. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Руководству предприятий приморской столицы рекомендовано отпустить работников пораньше из-за непогоды. Напомним, 28-29 января в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Усиление ветра и осадков ожидается ближе к вечеру.

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