Первые жертвы гололеда во Владивостоке: массовые ДТП и хаос на дорогах

Дороги скованы льдом. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

27 января Владивосток переживает последствия снегопада, обрушившегося на город в минувшие сутки. Осадки в виде мокрого снега и температурные качели самым неблагоприятным образом сказались на дорожной обстановке в столице Приморья. Многокилометровые пробки, огромные очереди на остановках, буксующий повсеместно транспорт и десятки аварий – все это отголоски удара стихии.

Пешеходам приходится не менее сложно Фото: Сергей БАЛАНОВ

Масштабная авария с участием троллейбуса в эти часы произошла в Советском районе Владивостока. Рядом с домом №76 на Русской общественный транспорт вынесло в поток машин на ледяном участке дороги. В массовом столкновении кузовные повреждения получили 4 авто. Водителю троллейбуса понадобилась срочная медицинская помощь. Движение на аварийном участке затруднено во всех направлениях. Разгрузить транспортный поток сейчас старается наряд дорожно-патрульной службы.

Троллейбус протаранил 4 авто Фото: Милана СОКОЛ

Общественному транспорту сегодня приходится крайне сложно. Не менее масштабная авария сковала движение в центре города. Автобусы сносит друг на друга при подъеме с «Дальпресса» на «Покровский парк».

Непреодолимой преградой для многих оказался и подъем с Гоголя на фуникулер. Здесь буксуют от мало до велика. А пассажиры вынуждены выходить из автобусов и дальше идти пешком.

Дорога на Гоголя во льду Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

В ледяную ловушку для автомобилистов также превратилась улица Днепровская. Скользкий подъем с трудом преодолевают даже полноприводные авто. По сообщениям очевидцев, на подмерзшей дороге уже столкнулись три машины. Однако владельцы подбитых железных коней не стали дожидаться ГАИ, опасаясь еще больше коллапса.

«Американские горки» на выживание появились на улице Черняховского. Машины поочередно скатываются вниз. Кому-то удается отделаться испугом, других же ждут разборки со страховой и восстановление авто.

Не лучше обстоят дела при подъеме с Иртышкой на Героев Варяга. Здесь произошло уже несколько ДТП.

Автомобили буксуют на каждом подъеме Фото: Сергей БАЛАНОВ

Синоптики дают неутешительные прогнозы погоды на этой неделе. Очередной циклон накроет край 28-29 января. В Приморье уже объявлено штормовое предупреждение.

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