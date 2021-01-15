Экстренные предупреждения МЧС о мощной метели и возможном отрыве льда в акватории Приморья вновь остались проигнорированы любителями зимней рыбалки. В любую погоду экстремалы готовы рисковать жизнью ради улова. И печальная статистика, к сожалению, никого не учит. По сообщениям очевидцев, на оторвавшейся льдине 15 января оказались несколько таких умников. При этом припайный лед начало уносить вместе с авто.Как уверяют свидетели, ЧП случилось в Шкотовоском районе Приморья. Несколько человек оказались в ледяной в ловушке вместе с машиной.– Дальше тоже сидят рыбаки. Некоторые на краю прям рыбачат. А те, которых оторвало, видимо, с ночевкой были. Теперь бегают, нарыбачились. Вроде лодка пошла в ту сторону. Сейчас их снимут, а машина гудбай, – поделился в сети автор видео.Стоит отметить, что остальные рыбаки действительно ведут себя невозмутимо. Примечательно, что звонков о терпящих бедствие на льду людях спасателям пока не поступало. Как отметили специалисты пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, информация из интернета уже проверяется.ПО ТЕМЕВ заливах оторвется лед. МЧС разослало второе экстренное предупреждение из-за мощного циклона Ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду (подробнее...)Тащил за собой, а потом потерял сознание. Рыбак из Приморья преодолел 13 километров по морю, пытаясь спастисьМужчина, провалившийся в полынью под Владивостоком, доплыл до Хасанского района. Его товарищу выжить не удалось(подробнее...)Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14