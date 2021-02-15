Машины бьются одна за другой. Крутая улица Владивостока превратилась в свалку разбитых авто

Массовое ДТП на Маньчжурской. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Улица Маньчжурская во Владивостоке стала настоящий полосой препятствий для автомобилистов в разгул непогоды. На крутом подъеме машины попросту несет друг на друга. Число разбитых авто увеличивается с каждым часом.

По словам очевидцев, первыми жертвами коварного склона стали микрогрузовик и универсал.

Начало положено. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Вскоре к ним присоединился джип.

Жертв стало больше. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Однако на этом история не закончилась. Стоило водителю Lexus уехать, его место заняли еще два горемыки.

Есть еще желающие? Фото: Instagram/dpskontrol125rus

«Ничего нового. Нужно быть отмороженным, чтобы туда поехать в такую погоду», «Не удивлюсь, если еще пару фото будет с плюсом...Люди не учатся на чужих ошибках, к сожалению», «Да там и в дождь паливо спускаться», «Согласен. Скорее трасса для горных лыж, нежели дорога», «Сколько грузовичок еще на себе машинок выдержит?», – комментируют пользователи сети.

Из-за мощного снегопада с порывистым ветром в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Губернатор края Олег Кожемяко рекомендовал сократить рабочий день. С подобной инициативой выступил и мэр Владивостока Олег Гуменюк.

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