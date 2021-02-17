«Я бы умерла от страха прям там». Огромная свора псов окружила приморца

Бродячие псы стали головной болью жителей Артема Фото: принтскрин видео.

Жители Артема негодуют из-за безнадзорных животных, которые расплодились в городе. Очередная агрессивная свора атаковала прохожего на на глазах у очевидцев. Спасать мужчину от клыков разъяренных псов пришлось автомобилисту.

Неприятная история развернулась возле дома №4 на улице Кооперативная в Артеме. Пешехода буквально окружили собаки, мужчине пришлось вооружиться ветками деревьев, но это особо не помогло. Водитель джипа, проезжающий по дороге, развернулся, не бросив человека в беде.

По словам местных жителей, случай далеко не первый. Подобную картину горожане наблюдает чуть ли не каждый день. И от этого становится еще печальнее. Местные попросту боятся выходить на улицу и тем более отпускать детей гулять. Обеспокоенные горожане заваливают местные паблики жалобами.

«За детей страшно! Мужчине на “Прадике“ уважение», «Я бы умерла от страха прям там. Да, я за отстрел бездомных собак. И за штраф для хозяев, которые устают от своих питомцев и отправляют на вольную волю. Хотя как их отследить? Страшно в общем», «Мужчина на Prado – самый настоящий мужчина! Не растерялся», « Если бы не он, неизвестно чем бы все это закончилось», «Решать нужно и срочно этот вопрос! Они плодятся и через год их будет в разы больше. Почему службы бездействуют, ведь это далеко не первая публикация, именно в этой районе, а воз и ныне там», «Жесть...так и до беды недалеко. Не дай бог ребенка покусают», – делятся мнениями приморцы.

Кстати, случаи нападения на детей в Артеме уже есть. Да и в других городах эта проблема знакома не понаслышке. «КП» уже неоднократно писало о проблеме по отлову и пристройству бродячих животных. В Приморье этот вопрос находится на обсуждении вот уже несколько лет, однако изменить кардинально ситуацию пока не удается.

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