«Прописку не спрашивают». Житель многоэтажки в Приморье предотвратил очередную трагедию

Мужчина вовремя вышел на балкон Фото: Милана СОКОЛ

Агрессивные бездомные псы продолжают терроризировать жителей Приморья. Очередной случай нападения животных попал в прицел камеры мобильного телефона в Уссурийске. К счастью, в этот раз обошлось без беды, отпугнуть собак смог мужчина из дома по соседству.

Накануне «КП» рассказывала об огромной своре в Артеме, беспризорные псы кидаются на всех, кто попадается на пути. В Уссурийске стая гораздо малочисленный, по крайней мере та, что на улице Штабского, но реальную опасность все равно представляет. И на видео это продемонстрировано.

По словам местных жителей. Собак сначала было 4, сейчас две из них куда-то пропали, а те, что остались ведут себя крайне агрессивно.

– Нападают на проходящих людей и детей. В администрацию обращались много раз. Осенью сказали, они у вас добрые, пусть живут. Вот пусть глянут, какие они добрые. И повторюсь, это не единичный случай, – рассказала в сети местная жительница.

Мнение горожанки разделили многие.

«Мы живем в подъезде, возле которого они обитают. И не раз было, что дети выходили вперед меня. Они на них кидались. Вчера стала свидетелем, две девушки выходили с магазина, они на них кинулись, я отогнала. Принцип моя хата с краю, ничего не знаю, не работает», «И «своих» и «чужих» погрызут, прописку не спросят», «По нашим заявлениям, обещали отлов животных сделать еще в октябре, что-то ваша операция затянулась.... Надеемся, что в этот раз собаки в выходные будут отловлены с нашего двора», «Сахпослелок возле каждого дома тоже своры собак».

«Комсомолка» неоднократно писала, что вопрос с отловом животных остро стоит во многих городах Приморья. И Уссурийск не исключение. Местные жители заваливают жалобами мэрию и публикуют свои рассказы в сети. Осенью бездомная собака покусала ребенка в центре города. Рядом со зданием администрации.

– В управлении благоустройства УГО пояснили, что заявка на отлов направлена исполнителю договора по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, работы по отлову начнутся на выходных, – выступила с официальным ответом пресс-служба мэрии города.

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