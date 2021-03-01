«Ушла целая эпоха». Очевидцы показали, что осталось от знаменитого рынка на Спортивной во Владивостоке

Вещевые ряды канули в лету Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Ускоренными темпами во Владивостоке очистили территорию рынка на Спортивной, где еще недавно шла бойкая торговля. Меньше месяца понадобилась, чтобы попрощаться с легендой и вывезти отсюда все контейнера и прилавочки. Многие горожане действительно называют снос рынка «уходом эпохи».

«Ушла целая эпоха», «Сделайте аквапарк. Нам не нужен торговый центр их и так до фига полупустых», «Эх.. капитана, корефана.. 300 руб давай.. Забудем теперь», «ТЦ очередной вырастет. Лучше бы стадион сделали», «Ужас какой-то, что они сделали со спортивной площадью», – комментируют происходящее жители края.

Рынка на улице больше нет. Фото: Instagram/dps_vl

Напомним, «КП» уже подробно рассказывала о планах возвести на месте уличных торговых рядов большой торговый комплекс. Согласно проекту, на крыше нового магазина появится спортплощадка, а точнее футбольное поле. Таким образом проектировщики решили удовлетворить запросы горожан, которые уже давно жалуются на обилие торговых центров и отсутствие спортивных объектов. Многие просили возродить на Спортивной стадион ТОФ, который существовал здесь до китайского рынка. Судя по всему, застройщик решил chfpe «убить двух зайцев».

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