Мэр Владивостока пообещал оказать всю необходимую помощь погорельцам с Нейбута

Серьезный пожар в ЖК на Нейбута. Фото: предоставлено очевидцами
Глава Владивостока побывал на месте ЧП на Нейбута, где произошел страшный пожар. Из-за возгорания на 21 этаже двое детей погибли и еще двое пострадали. Сейчас в причинах трагедии разбираются специалисты. Уже возбуждено уголовное дело. Тем временем мэр города пообещал, что пострадавшим жильцам будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая.
Олег Гуменюк принес соболезнования семье, потерявшей сразу двух детей. Вместе с родителями малышей сейчас скорбит большая часть города, новость о происшествии моментально распространилась по интернету.
Власти обещали помочь всем жителям дома, чьи квартиры пострадали от задымления или пожара. Для людей организовали пункт временного размещения на Нестерова.
– Жильцы трех квартир выразили готовность выехать в муниципальный пункт временного размещения (ПВР). Их доставит туда автобус муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1». ПВР оборудован всем необходимым для проживания. Здесь пострадавшие могут находиться до 30 дней, – прокомментировала пресс-служба администрации Владивостока.
Желающих доставили в ПВР
Фото: vlc.ru
На месте происшествия сейчас работают представители следственного комитета и прокуратуры. Лифты в доме обесточены, но свет есть.
ПО ТЕМЕ
Прокуратура начала проверку по из-за пожара на Нейбута во Владивостоке 2 марта 2021
В задымленной квартире задохнулись двое малышей (подробнее...)
На место пожара в 25-этажном доме на Нейбута выехал глава Владивостока Олег Гуменюк
Готовятся автобусы для эвакуации людей и пункт временного размещения на Нестерова (подробнее...)
Пожар на Нейбута во Владивостоке 2 марта 2021: в дыму задохнулись два маленьких ребенка
Мальчика и девочку, пострадавших на пожаре на Нейбута во Владивостоке 2 марта 2021, пытались откачать в карете скорой помощи, но тщетно (подробнее..)