Мэр Владивостока пообещал оказать всю необходимую помощь погорельцам с Нейбута

Серьезный пожар в ЖК на Нейбута. Фото: предоставлено очевидцами

Глава Владивостока побывал на месте ЧП на Нейбута, где произошел страшный пожар. Из-за возгорания на 21 этаже двое детей погибли и еще двое пострадали. Сейчас в причинах трагедии разбираются специалисты. Уже возбуждено уголовное дело. Тем временем мэр города пообещал, что пострадавшим жильцам будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая.

Олег Гуменюк принес соболезнования семье, потерявшей сразу двух детей. Вместе с родителями малышей сейчас скорбит большая часть города, новость о происшествии моментально распространилась по интернету.

Власти обещали помочь всем жителям дома, чьи квартиры пострадали от задымления или пожара. Для людей организовали пункт временного размещения на Нестерова.

– Жильцы трех квартир выразили готовность выехать в муниципальный пункт временного размещения (ПВР). Их доставит туда автобус муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1». ПВР оборудован всем необходимым для проживания. Здесь пострадавшие могут находиться до 30 дней, – прокомментировала пресс-служба администрации Владивостока.

Желающих доставили в ПВР Фото: vlc.ru

На месте происшествия сейчас работают представители следственного комитета и прокуратуры. Лифты в доме обесточены, но свет есть.

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